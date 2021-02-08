Что мешает Манукяну строить отношения с девушками: бывшая раскрыла правду

Бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна Карина Кросс рассказала, что блогер Даивд Манукян, более известный как Дава, очень изменился после отношений с певицей Ольгой Бузовой.

Карина Лазарьянц (Карина Kross) – певица, актриса, блогер. Она активно ведет свой "Инстаграм" и "Тик-Ток". За ее творчеством наблюдает многомиллионная аудитория. Карина снималась в популярных российских сериалах "Универ", "Интерны" и получила премию "Best Blogger Awards-2019" в номинации "Самый смешной блог".



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Больше полутора лет назад Карина Кросс встречалась с Давидом Манукяном. Она рассказала о том, что раньше Дава был совсем другим. По словам инстазвезды, отношения с певицей Ольгой Бузовой сильно изменили Даву. Экс-подруга блогера не исключает, что эта пара еще воссоединится.

Напомним, о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна стало известно сразу после 35-летия певицы. Звезда обвинила бывшего возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. Бузова объявила своим поклонникам, что заблокировала Давида в своем "Инстаграм" и посоветовала им сделать то же самое.

"Я не представляю, что могло случиться, чтобы он так взял и рассказал все, как было. Он говорил, что чувства к Оле поменяли его сознание. Возможно, он понял, на что я обижалась", – рассказала Карина Кросс в эфире ютуб-шоу FAMETIME TV.

Напомним, именно С Кариной Кросс Давид Манукян начинал вести свой блог. Она помогала ему писать сценарии скетчей и делилась интересными идеями. Сначала это было по дружбе, а потом Давид стал платить ей зарплату.

По словам Карины Кросс, со стороны Давида она не чувствовала никакой отдачи, поддержки. Именно это и мешает ему строить отношения с девушками.