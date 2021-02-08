"Становится все меньше": Манукян исхудал после расставания с Бузовой

В конце января поклонников пары ждала печальная новость: Ольга Бузова официально заявила о разрыве с Давидом Манукяном. Они были вместе с 2019 года.



Теперь многие отмечают, что Дава сильно похудел за последнее время. Сейчас он участвует в популярном шоу "Танцы со звездами" и активно тренируется к каждой программе. Однако коллеги не перестают волноваться за артиста. После нового танцевального выступления исполнителя с партнершей Дарьей Палей этот факт отметил ведущий Андрей Малахов. Он удивленно сообщил, что Манукян с каждой неделей становится все худее. Сам Давид не скрывает, что продолжает сбрасывать вес.

"Что говорит бабушка, Дава, как она вообще терпит, что тебя становится все меньше?" —задала вопрос член жюри Дарья Златопольская. "Я на строгой диете и уже скинул шесть килограммов. Мы занимаемся на полную, несмотря на запрет врачей танцевать из-за руки. Я на свой страх и риск", – поделился Манукян.

Напомним, в предпоследней программе Манукян и Палей должны были исполнить индийский танец. Однако из-за полученной ранее травмы руки Давид не смог показать, на что он способен. Члены жюри поддержали исполнителя и в шутку назвали его "одноруким Шивой".

Однако это не спасло звездный тандем. Тогда пара не только не сохранила лидирующую позицию, но и оказалась на последней строчке рейтинга. В новой программе артист появился уже без повязки.