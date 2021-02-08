"Женщина – огонь!": оголившаяся 56-летняя Распутина возбудила россиян

Маша Распутина удивила поклонников. Певица показала идеальное подтянутое тело.

Маша Распутина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, в котором предстала в бикини. К купальнику звезда подобрала цепочку, надев ее на талию, чтобы подчеркнуть рельефный пресс.

Артистка позировала под свою песню "Ты меня не буди", хвастаясь фигурой. "Всегда приятно возвращаться туда, где было хорошо", – подписала ролик исполнительница.

Подписчиков кадры возбудили на лестные комментарии. Они оставили Маше Распутиной массу восторженных комплиментов.

Некоторые отметили, что певица утерла нос молодым красоткам. "Аппетитная!", "Ваше тело за 30 лет совсем не изменилось!", "Женщина – огонь!", – высказались фолловеры.

Напомним, у Маши Распутиной есть две дочери – Лидия и Мария. Первую наследницу она родила в 1985 году от продюсера Владимира Ермакова. Вторая девочка появилась на свет в 2000-ом. Ее отцом является второй муж певицы Виктор Захаров.

