61-летняя Гузеева блеснула глубоким декольте ради Эрнста

Телеведущая не поддается на провокации хейтеров в Сети и всегда отстаивает свое достоинство. В инстаграм-канале звезда делится таким контентом из звездной жизни, который считает интересным и заслуживающим распространения, несмотря на многочисленную критику, которая доносится в ее адрес. Недавно артистка опубликовала там свежий снимок, избавив подписчиков от возможности его комментирования. В кадре Лариса Гузеева стоит рядом с Константином Эрнстом в статном образе.
Знаменитость опубликовала интересное фото в честь дня рождения генерального директора "Первого канала". Совместный кадр с руководителем Лариса Гузеева сопроводила коротким поздравлением. Она пожелала Константину Эрнсту успехов, счастья и творчества.
На снимке Лариса Гузеева блеснула в строгом черном костюме с элегантной белой блузой пикантного покроя. Звезда украсила жакет массивной металлической брошью в виде бабочки, а также добавила к образу экстравагантные длинные серьги. Снимаясь вместе с телеведущей, Константин Эрнст улыбался, а вот ее выражение лица было скорее хищным и напряженным, чем радостным.
Напомним, артистка призналась, что хотела бы быть многодетной матерью. "Самая моя большая ошибка – то, что я не родила десятерых.", – объявила поклонникам Лариса Гузеева.
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