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61-летняя Гузеева блеснула глубоким декольте ради Эрнста

61-летняя Гузеева блеснула глубоким декольте ради Эрнста

Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov,/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда шоу "Давай поженимся" поделилась с поклонниками эффектным снимком. Лариса Гузеева предстала перед камерой в строгом наряде с пикантной изюминкой.
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Телеведущая не поддается на провокации хейтеров в Сети и всегда отстаивает свое достоинство. В инстаграм-канале звезда делится таким контентом из звездной жизни, который считает интересным и заслуживающим распространения, несмотря на многочисленную критику, которая доносится в ее адрес. Недавно артистка опубликовала там свежий снимок, избавив подписчиков от возможности его комментирования. В кадре Лариса Гузеева стоит рядом с Константином Эрнстом в статном образе.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Знаменитость опубликовала интересное фото в честь дня рождения генерального директора "Первого канала". Совместный кадр с руководителем Лариса Гузеева сопроводила коротким поздравлением. Она пожелала Константину Эрнсту успехов, счастья и творчества.

На снимке Лариса Гузеева блеснула в строгом черном костюме с элегантной белой блузой пикантного покроя. Звезда украсила жакет массивной металлической брошью в виде бабочки, а также добавила к образу экстравагантные длинные серьги. Снимаясь вместе с телеведущей, Константин Эрнст улыбался, а вот ее выражение лица было скорее хищным и напряженным, чем радостным.

Напомним, артистка призналась, что хотела бы быть многодетной матерью. "Самая моя большая ошибка – то, что я не родила десятерых.", – объявила поклонникам Лариса Гузеева.

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Автор: 8 февраля 2021, 04:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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