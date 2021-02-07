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"Мне сложно говорить": муж Гришаевой впервые высказался о чудовищном пожаре в театре

Нонна Гришаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нонна Гришаева уже несколько лет подряд трудится руководителем Московского областного театра юного зрителя. Похоже, что в судьбе творческого заведения началась черная полоса. Накануне стало известно о страшном пожаре, угробившем самое дорогое, что было в учреждении.
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Муж российской актрисы Александр Нестеров в эфире телепрограммы рассказал о последствиях огненного пламени. По словам режиссера, утрачено около 80 процентов всех костюмов и около 30 процентов декораций к спектаклям.

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На том потери театра не закончились. Полностью сгорел Малый зал, а студия с дорогостоящим оборудованием сильно пострадала. Работники заведения предположили, что именно там случилось возгорание.

"Я не верю в поджог, хотя не специалист. Возможно, была неисправность в системе пожаротушения. Большое счастье, что выжили все люди. Главное, что никто не погиб", – признался Александр.

Теперь руководящий состав направил все мысли, как можно скорее восстановить костюмы. Нестеров не скрывает, что он и его супруга верят в помощь добрых людей. Сама Нонна Гришаева пока не может дать адекватную оценку произошедшему. Актриса сообщила, что окончательная сумма ущерба еще не подсчитана, поэтому говорить о восстановлении пока рано.

Напомним, пожар в Московском театре юного зрителя произошел в конце января. Работники учреждения чудом спаслись от опоясывающего пламени и вовремя выбрали на улицу. Остается только гадать, сколько времени потребуется на реконструкцию некоторых залов и полное воссоздание реквизита для спектаклей.

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Автор: 7 февраля 2021, 16:10 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости

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