"Мне сложно говорить": муж Гришаевой впервые высказался о чудовищном пожаре в театре

Муж российской актрисы Александр Нестеров в эфире телепрограммы рассказал о последствиях огненного пламени. По словам режиссера, утрачено около 80 процентов всех костюмов и около 30 процентов декораций к спектаклям.
На том потери театра не закончились. Полностью сгорел Малый зал, а студия с дорогостоящим оборудованием сильно пострадала. Работники заведения предположили, что именно там случилось возгорание.
"Я не верю в поджог, хотя не специалист. Возможно, была неисправность в системе пожаротушения. Большое счастье, что выжили все люди. Главное, что никто не погиб", – признался Александр.
Теперь руководящий состав направил все мысли, как можно скорее восстановить костюмы. Нестеров не скрывает, что он и его супруга верят в помощь добрых людей. Сама Нонна Гришаева пока не может дать адекватную оценку произошедшему. Актриса сообщила, что окончательная сумма ущерба еще не подсчитана, поэтому говорить о восстановлении пока рано.
Напомним, пожар в Московском театре юного зрителя произошел в конце января. Работники учреждения чудом спаслись от опоясывающего пламени и вовремя выбрали на улицу. Остается только гадать, сколько времени потребуется на реконструкцию некоторых залов и полное воссоздание реквизита для спектаклей.
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