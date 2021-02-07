"Было психологическое влияние": почему Началова переписала квартиру на экс-бойфренда

Виктор Началов не может найти объяснения поступку дочери. Певица переписала часть своей квартиры на хоккеиста Александра Фролова, когда состояла с ним в отношениях. В передаче "Ты не поверишь" отец артистки нелестно высказался о ее бывшем избраннике, который требует половину недвижимости.

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