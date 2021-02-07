"Было психологическое влияние": почему Началова переписала квартиру на экс-бойфренда

По мнению отца, Юлия Началова находилась под сильным давлением, когда распоряжалась своим имуществом. Виктор Васильевич отметил, что его дочь не умела противостоять принуждению. Мужчина считает, что наследница, прежде чем переписать часть квартиры на Александра Фролова, должна была подумать о своей подрастающей дочери.
Говоря о хоккеисте, Началов с трудом подбирал слова. Виктор Васильевич понимает, что когда-то спортсмен помог его дочери записать музыкальный альбом и организовать концертный тур в США, дав 20 миллионов рублей. Однако этот поступок не оправдывает Фролова, считает отец покойной артистки.
"Там было какое-то психологическое влияние", – сказал Виктор Васильевич, пытаясь оправдать поступок дочери.
Пиар-директор и подруга Юлии Началовой Анна Исаева не знает, когда завершится процесс продажи недвижимости, но не исключает, что он будет долгим. Также неизвестно, кто будет жить в этой квартире. По мнению Исаевой, Фролов должен претендовать лишь на свои 20 миллионов рублей, а на большее он не должен рассчитывать.
Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Причина смерти – заражение крови и сердечная недостаточность. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
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