"И обнаженка, и постельная сцена": звезда Comedy Woman потеряла работу из-за отказа от эротики

Юмористка Наталия Медведева была снята с роли в российской кинокартине из-за принципиального отказа обнажаться и целоваться в кадре. Звезда шоу "Comedy Woman" рассказала о деталях произошедшего.

Артистка Наталия Медведева решила поведать фанатам о своей точке зрения на откровенные сцены в кино. По мнению женщины, к нежеланию актрис целоваться и раздеваться и представать в интимных позах перед камерой нужно относиться с уважением и пониманием. Однажды Наталия Медведева стала жертвой неприятной ситуации, которая повлекла за собой срыв ее карьерных планов. Звезда шоу "Comedy Woman" хотела сыграть роль в фильме талантливого режиссера, но лишилась такой возможности из-за отклонения от съемок интимного характера.

Перед карантином Наталии Медведевой предложили роль в российском короткометражном фильме с такой задумкой, которая пришлась юмористке по душе. Женщина вовсю готовилась проявить свой актерский талант в кино, но вскоре сценарий был изменен. "Читаю – а там и поцелуи?, и обнаженка, и постельная сцена", – сообщила Наталия Медведева. Такое положение дел не устроило звезду, поэтому руководство кинокартины отказало ей в сотрудничестве.

Артистка считает, что участие в откровенных сценах против желания – это насилие над личностью. Об этом участница шоу "Comedy Woman" объявила в своем инстаграм-канале. Наталия Медведева пообещала подписчикам и дальше высказываться на эту тему в личном блоге. "Чувствую, что если не поделюсь, – случится что-то непоправимое", – написала юмористка.

