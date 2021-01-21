Скрывающая детей звезда Comedy Woman рассказала о проблемах в семье

Наталия Медведева начала свою карьеру в КВН. Во время учебы в Российском государственном торгово-экономическом университете она стала выступать на сцене. Там актриса и познакомилась со своим будущим мужем Александром Коптелем.
Наталия Медведева замужем 13 лет за бывшим кавээнщиком. За это время в ее семье случалось всякое. Одно время она хотела выступать вместе с супругом. Однако как выяснилось, работать вместе было сродни аду.
Все совместные репетиции и подготовки номеров у Наталии Медведевой с мужем заканчивались скандалами. О проблеме во взаимоотношениях артистка написала в своем "Инстаграм".
"Нам сложно делить одну сцену", – написала актриса.
Несмотря ни на что, после конфликтов влюбленные всегда мирились. И сейчас пара не мешает работу с личными отношениями. С каждым годом их семья только крепнет, призналась Наталия Медведева.
Стоит отметить, что своих двоих детей пара не показывает общественности. У них два сына – Илья и Тимофей.
Напомним, Наталия Медведева прославилась благодаря проекту ТНТ Comedy Woman. Шесть лет назад юмористка покинула шоу. Сейчас программа не выходит в эфир, ее съемки приостановлены.
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