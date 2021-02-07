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Свадьба экс-бойфренда Юлии Началовой всполошила народ

Свадьба экс-бойфренда Юлии Началовой всполошила народ

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
После смерти российской певицы Юлии Началовой молодой человек пропал со всех радаров. Александр Фролов долгое время не выходил на связь, шокировав поклонников своим заявлением. Мало того, что он подписал документы на квартиру покойной, так еще и вступил в брак.
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Многочисленная аудитория несколько лет подряд наблюдала за жизнью профессионального хоккеиста. Мужчина скрывался от СМИ и не давал каких-либо комментариев. Пока все жалели мужчину и надеялись на его искренность, он успел найти себе новую пассию и спланировал гениальную аферу.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Ранее сообщалось, что Александр Фролов намерен отобрать квартиру у родной дочери покойной артистки. Поговаривают, что Началова собственноручно отписала возлюбленному жилплощадь, надеявшись на светлое совместное будущее. Теперь звездной наследнице негде жить.

Второй шокирующей новостью стала свадьба спортсмена. Его отец Александр Викторович в эфире телепередачи рассказал, что хоккеист уже женился.

"Ее зовут Анна, она украинка. Теперь у него тихая, семейная жизнь. Жена держит его в ежовых рукавицах. Правда, преемника пока нет, но мы все ждем и просим", – признался мужчина.

Напомним, что Александр переехал в США. Он открыл там хоккейную школу и неплохо закрепился на новом месте. На вопросы о личной жизни и денежных баталиях с семьей Юлии Началовой он не отвечает. Уже после смерти артистки ее представители подали в суд на Фролова с требованием уплатить 20 миллионов рублей плюс проценты. Однако позже сторона певицы иск все же отозвала.

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Автор: 7 февраля 2021, 12:38 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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Бедная Юля: могила Началовой утонула

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