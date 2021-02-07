Свадьба экс-бойфренда Юлии Началовой всполошила народ

После смерти российской певицы Юлии Началовой молодой человек пропал со всех радаров. Александр Фролов долгое время не выходил на связь, шокировав поклонников своим заявлением. Мало того, что он подписал документы на квартиру покойной, так еще и вступил в брак.

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