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Шоу-бизнес

"Отказался расстаться со своим ребеночком": В Сеть утекло "завещание" Грачевского

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Незадолго до смерти Борис Грачевский дал откровенное интервью Мариане Саид Шах, которое должно было увидеть свет только после кончины сценариста. Материал уже появился в Сети, в нем содержится информация о продаже "Ералаша".
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При жизни создатель "Ералаша" очень переживал из-за зависти недоброжелателей-режиссеров и актеров, которые хотели получать от государства субсидирование на реализацию своих проектов. Последние несколько лет Борис Грачевский перестал получать для своего легендарного проекта достаточное финансирование и даже подумывал о том, чтобы продать его. В непубличной беседе кинорежиссер рассказал о том, кто претендовал на "Ералаш" в разгар его популярности.

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Последние новости шоу-бизнеса

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В 80-90-е годы киножурнал был на пике развития, поэтому приобрести его пытались многие. Более всего Борису Грачевскому запомнился потенциальный покупатель Валентин Соляников. В то время мужчина владел крупной сетью медицинских клиник и планировал стать депутатом. Предприниматель предложил Борису Грачевскому миллион долларов в обмен на "Ералаш", но кинорежисссер воспринял такое предложение в штыки и резко ответил отказом. "Даже на таких условиях, за лимон долларов, я отказался расстаться со своим ребеночком.", – вспоминал сценарист.

Разговаривая с журналисткой незадолго до смерти, Борис Грачевский признавался, что был бы рад расстаться с киножурналом ради его дальнейшего процветания. Последние несколько лет мужчина боялся продавать свое детище из-за риска быть обманутым – важно было все правильно оформить юридически. В откровенной беседе с Марианой Саид Шах Борис Грачевский предположил, что Валентин Соляников все еще хочет стать владельцем "Ералаша".

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Автор: 7 февраля 2021, 11:50 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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Скандалы шоу-бизнеса: самое яркое за неделю

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