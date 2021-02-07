"Отказался расстаться со своим ребеночком": В Сеть утекло "завещание" Грачевского

Незадолго до смерти Борис Грачевский дал откровенное интервью Мариане Саид Шах, которое должно было увидеть свет только после кончины сценариста. Материал уже появился в Сети, в нем содержится информация о продаже "Ералаша".

При жизни создатель "Ералаша" очень переживал из-за зависти недоброжелателей-режиссеров и актеров, которые хотели получать от государства субсидирование на реализацию своих проектов. Последние несколько лет Борис Грачевский перестал получать для своего легендарного проекта достаточное финансирование и даже подумывал о том, чтобы продать его. В непубличной беседе кинорежиссер рассказал о том, кто претендовал на "Ералаш" в разгар его популярности.

В 80-90-е годы киножурнал был на пике развития, поэтому приобрести его пытались многие. Более всего Борису Грачевскому запомнился потенциальный покупатель Валентин Соляников. В то время мужчина владел крупной сетью медицинских клиник и планировал стать депутатом. Предприниматель предложил Борису Грачевскому миллион долларов в обмен на "Ералаш", но кинорежисссер воспринял такое предложение в штыки и резко ответил отказом. "Даже на таких условиях, за лимон долларов, я отказался расстаться со своим ребеночком.", – вспоминал сценарист.

Разговаривая с журналисткой незадолго до смерти, Борис Грачевский признавался, что был бы рад расстаться с киножурналом ради его дальнейшего процветания. Последние несколько лет мужчина боялся продавать свое детище из-за риска быть обманутым – важно было все правильно оформить юридически. В откровенной беседе с Марианой Саид Шах Борис Грачевский предположил, что Валентин Соляников все еще хочет стать владельцем "Ералаша".