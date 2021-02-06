Раскрыта истинная причина возвращения Максаковой в Россию: Квартира в Москве

Последнее время оперная певица Мария Максакова является одной из самых обсуждаемых звезд отечественного шоу-бизнеса. Новый всплеск интереса к ее личности вызвало сенсационное возвращение в Россию.
Многие задаются вопросом, какие цели преследовала Максакова, которая решилась вернуться в российскую столицу. Часть поклонников твердила, что главная причина – тоска по родине. Кто-то выразил предположение, что оперной диве стало некомфортно на Украине.
Как выяснилось, все более чем приземленно. Авторы популярной телепередачи "60 минут", которая выходит на канале "Россия 1" сообщили, что в Москве у Максаковой назначены судебные тяжбы по разделу московской квартиры.
Стоит отметить, что Мария Максакова покинула Россию пять лет назад вместе с супругом Денисом Вороненковым. Супруги планировали начать новую жизнь, однако роковое обстоятельство перечеркнуло все планы. В 2017 году Вороненков был застрелен киллеров. На сегодняшний день существует несколько наиболее убедительных версий касательно того, кто стоит за совершением данного преступления, однако оно до сих пор не раскрыто.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Люди со странностями.
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Зачем его сажать Навального?
Ищу мужа
Давайте сыграем!
А что? В России ничего не происходит?