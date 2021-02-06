Раскрыта истинная причина возвращения Максаковой в Россию: Квартира в Москве

В программе "60 минут" на канале "Россия 1" раскрыли истинные причины возвращения Марии Максаковой в Россию. Оперную диву ждут судебные тяжбы по разделу московской квартиры.



Последнее время оперная певица Мария Максакова является одной из самых обсуждаемых звезд отечественного шоу-бизнеса. Новый всплеск интереса к ее личности вызвало сенсационное возвращение в Россию.

Многие задаются вопросом, какие цели преследовала Максакова, которая решилась вернуться в российскую столицу. Часть поклонников твердила, что главная причина – тоска по родине. Кто-то выразил предположение, что оперной диве стало некомфортно на Украине.

Как выяснилось, все более чем приземленно. Авторы популярной телепередачи "60 минут", которая выходит на канале "Россия 1" сообщили, что в Москве у Максаковой назначены судебные тяжбы по разделу московской квартиры.

Стоит отметить, что Мария Максакова покинула Россию пять лет назад вместе с супругом Денисом Вороненковым. Супруги планировали начать новую жизнь, однако роковое обстоятельство перечеркнуло все планы. В 2017 году Вороненков был застрелен киллеров. На сегодняшний день существует несколько наиболее убедительных версий касательно того, кто стоит за совершением данного преступления, однако оно до сих пор не раскрыто.