Пенкин о порвавшей с ним Долиной: Это показывает сущность человека

По словам Сергея Пенкина, он близко общался с Ларисой Долиной, когда та была замужем за Виктором Митязовым. После появления в жизни певицы Ильи Спицына, третьего мужа, все изменилось. Артистка внезапно сменила круг общения, забыла старых друзей.
О том, что Долина порвала связь с ним, Пенкин не переживает. Артист утверждает, что ему "все равно". "Это показывает сущность человека", - рассудил вокалист в свежем интервью.
С возрастом Сергей Пенкин стал мудрее, научился по глазам видеть истинные мотивы человека, определять фальшь. Артист уверен, что по-настоящему добрые люди остаются такими, несмотря на обстоятельства.
"Сразу говорю все, что думаю. За то, что я говорю правду, меня не любят", – добавил вокалист.
Пенкин отметил также, что отечественный шоу-бизнес очень отличается от западного. За рубежом богатые продюсеры находят талантливых артистов, вкладывают в них деньги. В итоге удается заработать и раскрутить реальный талант. В России все наоборот. Люди приходят с мешками денег и становятся звездами эстрады. В результате на сцене оказываются бездарности.
Сергей Пенкин объяснил, почему отказывается говорить о личной жизни. В артисте обязательно должна быть какая-то недосказанность, считает он. Печать в паспорте для вокалиста практически ничего не значит. Между тем Пенкин не исключает, что когда-нибудь встретит "ту самую" и повенчается с ней.
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