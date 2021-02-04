"Красоточка!": народ поразился внешности подросшей дочери Орбакайте

Певица опубликовала в своем официальном инстаграм-аккаунте видео, которое привело фанатов артистки в восторг. Ролик был снят звездой на отдыхе в США, который она проводит вместе со своей семьей.
В видео главной героиней стала дочь Кристины Орбакайте. Девочка неожиданно для всех из ребенка стала превращаться в юную красавицу. Публикация получила только положительные отзывы. "Какая красивая, уже совсем взрослая!", "Красоточка"!, "Копия вы!" – восхитились фолловеры.
Отметим, в Майами, где у Кристины Орбакайте есть собственный дом, звезда улетела накануне 2021 года. Именно здесь живет дочь Аллы Пугачевой. В Россию она приезжает работать.
Новый год певица встретила в кругу семьи в Нью-Йорке. Накануне праздника штат завалило снегом и, пока местные жители боязливо прятались по домам, Кристина Орбакайте и Клавдия катались на санках.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Жена не хочет работать
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Должна женщина слушаться мужчину?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Зачем его сажать Навального?