Дочь Долиной бросилась на защиту изможденной матери на глазах у миллионов свидетелей

Единственная дочь Ларисы Долиной родилась в ее первом браке с музыкантом, дирижером оркестра "Современник" Анатолием Миончинским. Это был единственный официальный из трех браков певицы. Лине было четыре года, когда Долина развелась с мужем и запретила ему видеться с дочерью.
В 2011 году Ангелина родила дочь Александру, внучку Ларисы Долиной. В Сети ходят слухи, что отец девочки – хореограф Егор Дружинин, но Ангелина все отрицает. К слову, она замужем за бизнесменом.
Отношения матери и дочери сложились очень теплые, и они часто проводят время вместе. На недавно опубликованном фото Ангелина предстала рядом с матерью и дочерью. Лариса Долина выглядела заметно похудевшей и очень нарядной. На ней был костюм лавандового цвета, состоящий из жакета и мини-юбки. Образ завершили золотистые ботфорты и сумочка в тон.
Подписчики расхвалили семейство. Однако кое-кто язвительно подметил, что Лариса Долина выглядит уставшей и изможденной. Этот комментарий вывел из себя Ангелину. Она бросилась на защиту матери.
"Где именно тут вы видите изможденность, не пойму, может, просто непривычно? Лариса Александровна бодра, весела и полна сил! Тому много свидетелей ежедневно", – заметила Ангелина в "Инстаграм".
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