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Дочь Долиной бросилась на защиту изможденной матери на глазах у миллионов свидетелей

Дочь Долиной бросилась на защиту изможденной матери на глазах у миллионов свидетелей

Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На днях дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская поделилась совместной фотографией с 65-летней мамой и наследницей. Подписчики отметили, что звезда выглядит изможденной. Это взбесило ее дочь.

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Единственная дочь Ларисы Долиной родилась в ее первом браке с музыкантом, дирижером оркестра "Современник" Анатолием Миончинским. Это был единственный официальный из трех браков певицы. Лине было четыре года, когда Долина развелась с мужем и запретила ему видеться с дочерью.

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Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

В 2011 году Ангелина родила дочь Александру, внучку Ларисы Долиной. В Сети ходят слухи, что отец девочки – хореограф Егор Дружинин, но Ангелина все отрицает. К слову, она замужем за бизнесменом.

Отношения матери и дочери сложились очень теплые, и они часто проводят время вместе. На недавно опубликованном фото Ангелина предстала рядом с матерью и дочерью. Лариса Долина выглядела заметно похудевшей и очень нарядной. На ней был костюм лавандового цвета, состоящий из жакета и мини-юбки. Образ завершили золотистые ботфорты и сумочка в тон.

Подписчики расхвалили семейство. Однако кое-кто язвительно подметил, что Лариса Долина выглядит уставшей и изможденной. Этот комментарий вывел из себя Ангелину. Она бросилась на защиту матери.

"Где именно тут вы видите изможденность, не пойму, может, просто непривычно? Лариса Александровна бодра, весела и полна сил! Тому много свидетелей ежедневно", – заметила Ангелина в "Инстаграм".

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Автор: 3 февраля 2021, 19:56 Источник: Instagram • Требует проверки
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63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

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