Максакова сделала признание после жестоких избиений мужа

Сейчас Мария сама не одобряет свой поступок, однако признается, что на тот момент чувства оказались сильнее разума. "Да, Денис был женат. Я все прекрасно знала, но это был его выбор. Я очень его любила. Это, конечно, неправильно уводить из семьи, но так получилось. Поначалу мы просто дружили, а потом поженились. Ну не могли с собой ничего поделать – нельзя было сопротивляться страсти", – высказалась она в беседе с Борисом Корчевниковым.
Известно, что бывшая супруга депутата Юлия так и не смогла простить его. Она даже не появилась на похоронах, но Максакова понимает женщину и не держит на нее зла.
"Вы меня уж извините, но Юлия тоже увела Дениса из предыдущего брака", – заявила Мария. "Ее не смутило то, что в той семье был ребенок. Они, понятное дело, были очень молодыми. Юлия забеременела от него, когда он был женат", – отметила она. "Она спокойно пришла и разрушила семью. В конце концов, Юля получила то, что породила сама", – достаточно резко подчеркнула исполнительница.
Напомним, весной 2017 года Денис Вороненков был застрелен в Киеве. Супруга до последнего надеялась, что он выживет, но чудо не случилось. Тогда Мария осталась одна с маленьким ребенком на руках.
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