Максакова сделала признание после жестоких избиений мужа

После завершения романа с Владимиром Тюриным, который избивал артистку, она вступила в новые отношения. Депутат Государственной думы Денис Вороненков позднее стал ее мужем. Однако тот факт, что певица увела его из семьи она публично признала только спустя четыре года после его гибели.



Сейчас Мария сама не одобряет свой поступок, однако признается, что на тот момент чувства оказались сильнее разума. "Да, Денис был женат. Я все прекрасно знала, но это был его выбор. Я очень его любила. Это, конечно, неправильно уводить из семьи, но так получилось. Поначалу мы просто дружили, а потом поженились. Ну не могли с собой ничего поделать – нельзя было сопротивляться страсти", – высказалась она в беседе с Борисом Корчевниковым.

Известно, что бывшая супруга депутата Юлия так и не смогла простить его. Она даже не появилась на похоронах, но Максакова понимает женщину и не держит на нее зла.

"Вы меня уж извините, но Юлия тоже увела Дениса из предыдущего брака", – заявила Мария. "Ее не смутило то, что в той семье был ребенок. Они, понятное дело, были очень молодыми. Юлия забеременела от него, когда он был женат", – отметила она. "Она спокойно пришла и разрушила семью. В конце концов, Юля получила то, что породила сама", – достаточно резко подчеркнула исполнительница.

Напомним, весной 2017 года Денис Вороненков был застрелен в Киеве. Супруга до последнего надеялась, что он выживет, но чудо не случилось. Тогда Мария осталась одна с маленьким ребенком на руках.