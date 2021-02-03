Реалити-шоу "Дом-2" "переезжает" на другой телеканал

Новость о том, что канал ТНТ отказался транслировать реалити-шоу "Дом-2", появилась в декабре 2020 года. С того момента дальнейшая судьба телепроекта была неизвестна. Говорили, что съемки продолжатся на площадке в Подмосковье, а новые выпуски будут выходить на онлайн-площадке или другом более мелком канале. Также ходили слухи, что к участникам "Дома-2" присоединятся молодые блогеры из социальной сети "Тик-Ток".
Теперь стало известно, что скандальное реалити-шоу "переезжает" на канал СТС Love. Со временем, возможно, "Дом-2" займет место в эфирной сетке СТС. По словам источника издания StarHit, формат телестройки немного изменится. Шоу якобы станет современнее и интереснее.
Что касается участников "Дома-2", то они останутся. К ним присоединятся новички, сообщает телеканал "360". Ведущими проекта, скорее всего, останутся Ольга Бузова и Ксения Бородина, которые по сей день снимаются в не менее скандальном ток-шоу на телеканале ТНТ.
Напомним, реалити-шоу "Дом-2" выходит в эфир 17 лет. Несмотря на то, что многие телезрители призывали руководство телеканала ТНТ закрыть проект, рейтинги оставались высокими. От проекта решили отказаться, когда оно стало приносить убытки.
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