"О себе не думал": вдова откровенно о жертве Грачевского

Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. Теоретически на его имущество претендуют сразу несколько человек: последняя жена, их общий сын Филипп, двое старших детей от первого союза с Галиной Грачевской, а также дочь Василиса от второго брака с Анной Панасенко.
Вдова режиссера убеждена, что никаких скандалов здесь и быть не может. "Поверьте, никто не будет обижен. Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы", – отметила она.
Екатерина утверждает, что супруг вовсе не был богат, так как все средства вкладывал в развитие "Ералаша". Киножурнал не приносил ему больших денег. Однако перед смертью Борис Юрьевич задумался о его продаже.
"Он был готов пойти на эту жертву ради своей команды. Он о себе не думал, больше переживал, как люди будут без работы", – рассказала вдова. Она до сих пор не может поверить в то, что возлюбленного больше нет.
Напомним, родственникам Бориса Грачевского предстоит поделить не только авторские права на его работы, но и недвижимость. Известно, что у него имеется шикарный загородный дом с большим участком. Сообщалось, что его приблизительная стоимость – 45 миллионов рублей. Также у художественного руководителя "Ералаша" была трехкомнатная квартира, которую оценивают в 30 миллионов рублей.
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