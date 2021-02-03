"О себе не думал": вдова откровенно о жертве Грачевского

О завещании режиссера ходит множество слухов. Некоторые считают, что все останется его вдове. Другие подозревают, что завещание Борис Юрьевич составить не успел, и очень скоро мы станем зрителями ожесточенной борьбы. В программе "Пусть говорят" Екатерина Белоцерковская прокомментировала ситуацию.

прочитано 1764 раза