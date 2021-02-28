Певцов призвал избавить россиян от "потных" передач Малахова

Дмитрий Певцов считает, что нужно подвергать цензуре театр, кино и телевидение. По мнению актера, нужно организовать отдельную комиссию, которая обезопасит российских зрителей от масс-культа.

На премьере спектакля "Недотепы" в московском Институте современного искусства Дмитрий Певцов высказался о нынешней культуре. По мнению народного артиста, сегодня режиссерам нечего сказать зрителям, поэтому на театральной сцене стал появляться так называемый авангард.

Также актер не смог не высказаться насчет телевизионных программ. Певцов дал понять, что выступает против таких скандальных шоу, как "Пусть говорят", "На самом деле", "Прямой эфир". Он назвал такие передачи "малаховскими" и "потными". По мнению артиста, нужно культивировать те проекты, которые несут любовь и радость.

В комиссию, которая будет цензурировать театр, кино и телевидение, должны входить люди из культурного сообщества, правоведы, а также представители церковных конфессий. Именно они будут определять, что должны смотреть российские зрители с неокрепшими душами.

Дмитрий Певцов добавил, что людям необходимо по-другому воспринимать свою жизнь. По словам актера, человек должен думать не о том, чего у него нет, а о том, что есть. Тогда он будет ценить жизнь и по-настоящему наслаждаться ею, уверен народный артист.