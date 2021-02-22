Отмазали от тюрьмы: Вскрылись сенсационные данные о преступлении сына Цивина

Сын Михаила Цивина едва не попал за решетку. Мужчину оградил от тюремного заключения амбициозный отец-юрист.

Бывшая домработница Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной объявила о щекотливой ситуации, в которую попал воспитанник знаменитой пары Петр. В 2000-х годах молодой человек совершил жестокий поступок, избив человека другой национальности в общественном транспорте. Сын Михаила Цивина набросился на темнокожего пассажира прямо в электричке, он нанес ему многочисленные увечья ногами. Эта ситуация не прошла для бунтаря бесследно – Петра задержали правоохранительные органы, рассчитывая наказать нарушителя по заслугам.

Михаил Цивин решил во что бы то ни стало помочь отпрыску-хулигану и уберечь его от понесения сурового наказания. "Папа его отмазал со своими связями", – выразилась бывшая помощница по хозяйству Цивина и Дрожжиной. Хитрый юрист обратился к влиятельным знакомым и замолвил за сына словечко. В результате этого парню удалось избежать тюрьмы.

После скандального происшествия Петр жил вместе с отцом и Натальей Дрожжиной. Мачеха презрительно относилась к пасынку. Она невзлюбила молодого человека и никогда не пыталась стать для него родственной душой. Но Дрожжиной не пришлось долго терпеть отпрыска мужа. В конце концов Михаил Цивин помог наследнику эмигрировать. Петр жил в Израиле, а затем обосновался в Китае.