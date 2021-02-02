Забрала из гроба: что привезла с похорон убитая горем вдова Ланового

Последней прощаться с артистом подошла его вдова Ирина Купченко. Сообщается, что актриса обнимала, целовала стеклянную крышку гроба и долгое время не могла отойти. Заботливый сын лишь через некоторое время смог привести ее в чувство.
На могиле было такое количество цветов, что она тонула в них. Рядом с венками стояла фотография Василия Семеновича, но Ирина Петровна практически сразу взяла ее в руки. К сраженной горем артистке подошел священник и посоветовал перевернуть снимок изображением от себя. Однако она ответила, что не может. "Я его так прижимаю к себе", – объяснила вдова.
Издание "Собеседник" утверждает, что Ирина Петровна никак не могла вернуть на место портрет мужа. Она не выпускала его из рук, пока не села в машину. Видимо, вдова забрала фотографию с собой. Считается, что вещи не стоит уносить с кладбища, так как это плохой знак.
Напомним, у артиста и его супруги был подтвержден коронавирус. Несмотря на достаточно легкое течение болезни, врачи посоветовали Василию Семеновичу лечь в больницу. После госпитализации он поначалу чувствовал себя удовлетворительно.
28 января самочувствие актера резко ухудшилось. Было принято решение срочно провести операцию. К несчастью, состояние Ланового не стабилизировалось: наступила клиническая смерть. Медикам удалось вернуть актера с того света, но через несколько часов его не стало.
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