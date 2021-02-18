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"Болит все тело": Лазарев получил серьезные травмы после падения

"Болит все тело": Лазарев получил серьезные травмы после падения

Сергей Лазарев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский певец Сергей Лазарев дал откровенное интервью, в котором рассказал о съемках шоу "Танцы со звездами", нынешних отношениях с Владом Топаловым и многом другом. Некоторые детали просто шокировали.
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Сергей Лазарев признался, что давно хотел попасть на шоу "Танцы со звездами", но не было времени, хоть его и звали не раз. Ведь к каждому эфиру нужно долго готовиться, а у артиста был очень напряженный график. И лишь пандемия коронавируса сбавила темп жизни и работы.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Лазарев решил воспользоваться случаем и согласился на участие в проекте. Пара Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой три выпуска подряд лидировала. Певец признался, что физически ему далось это нелегко.

"Это физически сложный проект, болит все тело. На подготовку одного номера очень мало времени. Важно не просто выучить танец, но и соблюдать законы каждого танцевального жанра. Очень много травм, растяжений, мы не раз падали на прогонах", – рассказал Сергей Лазарев.

Один раз певец так упал, что у него "до сих пор болит копчик". Тренироваться в проекте приходится почти постоянно. За время съемок Лазарев даже похудел на пять килограммов.

В этом году коллективу "SMASH!" 20 лет. Сергей Лазарев и его бывший напарник певец Влад Топалов готовят сюрприз для фанатов. Лазарев признался, что он не ладил с коллегой после распада коллектива. Но сейчас все обиды в прошлом.

Что касается слухов и скандалов в СМИ, то Лазарев не реагирует на них. За время своей карьеры он так привык к этому, что уже не обращает внимания.

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Автор: 18 февраля 2021, 19:20 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Ответить:

ВАСЬЯ
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Ой.Надо же. Не выдержала задница, лопнула.Горе то какое.
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