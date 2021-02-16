"Тоже люди!": Мари Краймбрери сообщила подробности ночного контакта с геями

Ночные заведения после долгих месяцев простоя снова открылись. Самый большой гей-клуб Москвы "Центральная станция" отметил это долгожданное событием большим концертом восходящей звезды Мари Краймбрери.

Концерт в гей-заведениях для артистов – это всегда строгий экзамен. Ведь аудитория там тонко чувствующая, с развитым чувством вкуса и стиля. Если приняли тебя там, значит ты... Не в попе, а в топе!

Дмитрий Колдун выступал в гей-сауне. А в гей-клубах обожают петь Лолита, Ольга Бузова и Сергей Лазарев. Теперь к ним присоединяется и восходящая звезда Мари Краймбрери.

Обычно концерты там заканчивается массовым свальным грехом – в заведениях есть специальные темные комнаты, где анонимно и быстро можно воплотить самые смелые фантазии. Нынешнее выступление 28-летней Мари не стало исключением.

Корреспондент "Дни ру", встретившись с певицей на премии "Новое Радио Awards", спросил, что тянет ее столь сильно к адептам однополой любви. "Для меня нет разницы, гей человек или не гей, – пояснила артистка. – Это ночной клуб, где отдыхают люди, и мне все равно, какая у них ориентация и с кем они спят. Они такие же люди!"

Судя по теплу, с которым гомосексуалы приняли украинскую исполнительницу Марину Жадан (так самом деле зовут звезду), она теперь вполне может зваться гей-принцессой.