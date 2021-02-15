"Я не ожидала!": вакханалия с наследством Фадеева вынудила дочь Мишулина выступить с заявлением

Когда дочь Спартака Мишулина писала пост для "Инстаграма", то и и представить не могла, как его все раскрутят и подхватят. "Ох уж эта тема наследства! Иногда очень болезненная и некрасивая! – говорилось в публикации. – Однажды редакторы ТВ, мне сказали, что они нашли семью отца моего папы, которого папе так и не удалось узнать при жизни, сказали, что там солидное наследство и предложили поехать туда и все выяснить. Я отказалась. Какое я право имею?"
Речь шла про умершего в 1956 году писателя Александра Фадеева, автора романов "Разгром" и "Молодая гвардия". Ходило много слухов, будто бы Спартак Мишулин своего отца не знал, но предполагал, что им мог быть Фадеев, с которым у его матери, Анны Васильевны Мишулиной, был роман во время учебы в Московской горной академии.
Карина Мишулина божится, что вовсе не претендует на наследство лауреата Сталинской премии, поэтому в шоке от того, что в этой связи пишет желтая пресса. "Я просто сняла ролик для социальных сетей, выложила и в тему к нему написала пост, – заявила она "Дни.ру". – Но что его могут репостнуть, да еще все исковеркать, я не ожидала. Такая вакханалия! К Фадееву мы никакого отношения не имеем. Наследство ничье нам не нужно. У нас все хорошо в материальном плане, всего хватает".
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