"Я не ожидала!": вакханалия с наследством Фадеева вынудила дочь Мишулина выступить с заявлением

"Дочь Спартака Мишулина отказалась от наследства деда", "Карина Мишулина о дележке наследства: "Очень болезненная и некрасивая тема!", "Карина Мишулина заговорила о наследстве: "Нашли...", "Актриса Карина Мишулина вновь коснулась темы наследства великого отца", "Дочь Мишулина рассказала о еще одной семье отца", – всю минувшую неделю в прессе появлялись заголовки один громче другого. И Карина Мишулина была в ужасе, узнав, какая вакханалия началась в прессе



Когда дочь Спартака Мишулина писала пост для "Инстаграма", то и и представить не могла, как его все раскрутят и подхватят. "Ох уж эта тема наследства! Иногда очень болезненная и некрасивая! – говорилось в публикации. – Однажды редакторы ТВ, мне сказали, что они нашли семью отца моего папы, которого папе так и не удалось узнать при жизни, сказали, что там солидное наследство и предложили поехать туда и все выяснить. Я отказалась. Какое я право имею?"

Речь шла про умершего в 1956 году писателя Александра Фадеева, автора романов "Разгром" и "Молодая гвардия". Ходило много слухов, будто бы Спартак Мишулин своего отца не знал, но предполагал, что им мог быть Фадеев, с которым у его матери, Анны Васильевны Мишулиной, был роман во время учебы в Московской горной академии.

Карина Мишулина божится, что вовсе не претендует на наследство лауреата Сталинской премии, поэтому в шоке от того, что в этой связи пишет желтая пресса. "Я просто сняла ролик для социальных сетей, выложила и в тему к нему написала пост, – заявила она "Дни.ру". – Но что его могут репостнуть, да еще все исковеркать, я не ожидала. Такая вакханалия! К Фадееву мы никакого отношения не имеем. Наследство ничье нам не нужно. У нас все хорошо в материальном плане, всего хватает".