Ждет страшное: стало известно о судьбе дочери опозорившейся Борисовой

Несколько дней назад Дана Борисова попала в очередной скандал. В Сеть "слили" интимное видео с участием телеведущей. Звезда утверждает, что ни о чем не жалеет и любит свое прошлое, так что стыдиться ей нечего. Однако вряд ли подобное нравится ее 13-летней дочери Полине. Корреспондент "Дни.ру" связался с детским психологом Натальей Наумовой, которая рассказала, как деструктивное поведение родителей влияет на детей.

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