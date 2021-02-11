Ждет страшное: стало известно о судьбе дочери опозорившейся Борисовой

По словам специалиста, дети, матери и отцы которых попадают в различные зависимости, находятся в созависимых отношениях. В какой-то момент ребенок в некотором роде меняется местами со взрослыми, что в целом ненормально.
"Ребенок у зависимых родителей оказывается в таком состоянии, что не может добиться нормальной эмоциональной отдачи. Когда он не может получить от родителей все необходимое, сам становится родителем, начинает о них заботиться, их критиковать, пытаться перевоспитать", – подчеркнула Наталья Наумова в беседе с "Дни.ру".
Как отметила психолог, для маленького человека это непосильная ноша, подобная перевернутая концепция отношений внутри семьи может привести впоследствии к невротическим расстройствам.
"Девочка чувствует ответственность за свою маму, если мама непристойно себя ведет, она чувствует, что ее опозорили", – отметила специалист.
По словам психолога, на наследницу Даны Борисовой безусловно негативно влияет регулярное освещение в прессе выходок матери. "Потому что девочка чувствует ответственность за маму и чувствует, что мама позорит ее. Ребенок не чувствует, что он под опекой, наоборот, именно она опекает и заботится о маме, чувствует себя плохой дочерью, которая не смогла обеспечить родительнице безопасность", – заявила Наталья Наумова в беседе с "Дни.ру".
"Такая перевернутая концепция в дальнейшем может отразиться серьезнейшим образом на ее взрослой жизни, на ее выборе партнера, на ее возможности быть мамой и на системе воспитания", – констатировала психолог.
К счастью, даже в таком случае у дочери Даны Борисовой есть надежда на нормальную жизнь. Как отметила Наталья Наумова, на данном этапе все можно исправить работой со специалистом. "Решаются проблемы работой с психологом, иногда добавляется психиатр", – добавила собеседница "Дни.ру".
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