Друг назвал виновных в смерти Ланового

По словам Вячеслава Моцардо, актер продолжал заниматься делами театра даже во время пандемии коронавируса. Режиссер и композитор вспомнил, как еще до госпитализации артист уже кашлял, но продолжал работать.
По мнению друга звезды театра и кино, Василию Лановому нельзя было ездить по мероприятиям. "Я хочу сказать, что во всем в этом виноваты организаторы, те, кто делал его концерты", – заявил мужчина. Он добавил, что они видели, что артист болеет, но все равно ездили с выступлениями.
Вячеслав Моцардо дружил с Василием Лановым на протяжении 30 лет. Знаменитый актер скончался 28 января в возрасте 87 лет. 1 февраля в Москве прошло прощание с артистом. Траурная церемония состоялась в театре имени Вахтангова, в котором он прослужил 63 года. Проститься с артистом пришли многие его коллеги и поклонники.
Напомним, Василий Лановой скончался в Москве от осложнений, вызванных COVID-19. Была больна и его супруга Ирина Купченко, но она смогла оправиться. Похоронят любимого миллионами артиста на Новодевичьем кладбище столицы с воинскими почестями.
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