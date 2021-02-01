Прощание с Василием Лановым Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Понедельник
1 февраля
Лента новостей
18:36
"Сказка о руководящей Золушке, или Служебный роман": как снимали культовый фильм Рязанова
18:30
Что известно о новом избраннике Полины Гагариной
18:30
Названы наставники нового сезона "Голос. Дети"
18:03
"Опять залетела и ее бросили" Мерьем Узерли втоптали в грязь из-за рожденных вне брака детей
18:02
"Вахтанговский осиротел": Гришаева довело до слез сотни людей на похоронах Ланового
17:45
"Даже не сомневался": скорбящий Лепс высказался о болезни Ланового
17:33
Жительницу Читы изнасиловал зять
17:25
Аналитик Казакевич предупредил о новых формах протеста в Белоруссии: Нанесут большой ущерб власти
17:13
"Алкоголь сделал свое дело": валяющуюся на снегу опухшую Буланову не узнали
17:10
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
17:06
Цискаридзе публично осадил языкастого Лазарева
16:48
Володин допустил уголовное наказание за призывы к санкциям против россиян
16:43
"Внутреннее кровотечение": Виторган отдал врачам огромные деньги
16:33
Возраст не помеха: прививку от коронавируса сделал 104-летний москвич
16:19
"Это какое-то проклятие!": Максакова не может увидеться с дочерью
16:18
"Просто днище": Бородина раскритиковала слив голосовых сообщений Началовой перед смертью в Сеть
15:57
JAC iEV7S: заряжай и поезжай
15:42
"Она принадлежит ему": Сафронов раскрыл тайну замужества объявившей о расставании Волочковой
15:35
"Дикая боль!": верный друг откусил Кларе Новиковой кусок уха
15:12
"Неужели не справились?": Покалеченный Манукян с треском провалился
15:12
Зеленский сообщил о проблемах с вакцинацией: Киев вынужден стоять с протянутой рукой
15:09
"Разведенку" Гагарину засняли в объятиях с новым любовником
14:45
Состояние было тяжелым: Степаненко перенесла серьезную операцию
14:42
Длилось годами: известная актриса обвинила Мэрилина Мэнсона в издевательствах
14:41
Почему пожилым людям важно сделать прививку от коронавируса
14:30
"Буду петь хоть под открытым небом": Аните Цой запретили выступать по особому распоряжению Кремля
14:29
"Меня это очень оскорбляет": жена прокомментировала отношения Тарасова с дочерью от первого брака
14:26
Двойной траур: прощание с Лановым проходит на фоне скорби по Ельцину
14:23
В Жуковском вооруженный уголовник избил и ограбил продавщицу
14:17
Как будет праздновать 79-летие переболевший ковидом Лещенко
14:10
В ЯНАО при пожаре погибли два человека
14:10
Россиян предупредили об угрозе третьей волны COVID-19: Опасность сохраняется
13:58
Под Новосибирском во время тушения пожара нашли труп женщины
13:58
Александр Петров исчез после известия о болезни отца
13:53
Тревожные вести: что известно о состоянии актера Александра Збруева
13:46
Путин дал новые поручения в сфере правозащиты
13:43
"Она борется изо всех сил": обнародованы новые детали состояния изувеченной жены известного певца
13:37
Что случилось с дорогим гробом Ланового сразу после прощания
13:34
"Ни слуха, ни голоса": Соседов высказался о запевшей Решетовой
13:34
Километровая очередь из рыдающих россиян: как прошло прощание с легендарным Лановым
13:21
40 рыбаков унесло в море на оторванной от припая льдине
13:21
"Разглядел мерзкие особенности": звезда "Бригады" сообщила о большом разочаровании
13:12
На станции техобслуживания на Алтае прогремел взрыв
13:03
"Ему нравилось пугать": жуткие кадры с места гибели Шаляпина показали всей стране
12:48
Оставленная близким человеком Серябкина заговорила о беременности
12:46
Лановой перед последним вздохом успел сказать о своем завещании
12:41
Монеточка закатила шикарную свадьбу в разгар пандемии
12:37
Получивший угрозы убийством известный режиссер Балагов сделал заявление
12:32
"Изменил судьбу": стало известно о роковой роли Ланового в жизни Сафронова
12:30
"Не страшнее того, что исполняли эти дамы": Тарзан собирается наказать обокравшую его любовницу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом
Нагадить на могилу: украинцы плюнули в Ланового
Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо
"Я еле стою на ногах": Бузова о страданиях по Манукяну
"Помогает мне светло жить": Началова подает сестричке знаки с того света
Оттянулись по полной: Галкин обнародовал трогательные кадры зимних забав с дочерью
Шоу-бизнес

"Вахтанговский осиротел": Гришаева довело до слез сотни людей на похоронах Ланового

Нонна Гришаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания состоялась в Театре имени Вахтангова.
прочитано 449 раз

Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Он был госпитализирован с коронавирусом. Позже ему стало лучше, но несколько дней назад самочувствие резко ухудшилось и стало критическим.

ПО ТЕМЕ

Лановой перед последним вздохом успел сказать о своем завещании

Сегодня, 1 февраля, Москва простилась с Василием Лановым. Тысячи людей выстроились в очередь на Арбате, чтобы проводить в последний путь любимого артиста. Траурную церемонию транслировал телеканал "360". Видео опубликовала на своей странице в "Инстаграм" актриса Нонна Гришаева.

Актриса написала, что Лановой был романтиком и превращал фантазию Александра Грина в жизнь. Актер верил мысли о том, что чудеса делаются своими руками.

"Попутного ветра Вашим парусам, пламенеющим, словно Ваше горячее, честное, нежное, пылкое сердце, и уносящим Вас в вечное плавание... Вахтанговский осиротел", – написала Нонна Гришаева.

У гроба Василия Ланового во время прощальной церемонии выставили почетный караул. Венки принесли от президента России Владимира Путина и правительства России. На прощание приехали многие коллеги актера. Среди высокопоставленных лиц присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Василий Лановой сыграл более 70 ролей в таких легендарных картинах, как "Алые паруса", "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры".



ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 1 февраля 2021, 18:02 Источник: Instagram • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные роли: чем запомнился Василий Лановой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Зеленский оскорбился из-за сообщений о давлении со стороны Трампа
Эксперт Михеев: Стратегическая задача Запада – "убрать" Лукашенко попытками поссорить Минск с Москвой
Проблема внутренней легитимности выглядит для Лукашенко нерешаемой – политолог Класковский
Лукашенко создал себе информационный вакуум – аналитик Можейко

Шоу-бизнес

Что известно о новом избраннике Полины Гагариной
Названы наставники нового сезона "Голос. Дети"
"Вахтанговский осиротел": Гришаева довело до слез сотни людей на похоронах Ланового
"Даже не сомневался": скорбящий Лепс высказался о болезни Ланового

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

"Когда ж меня затошнит": народ не признал превратившегося в бабушку Цискаридзе

В Сети обсуждают новое фото артиста

Шоу-бизнес

Черная от горя Купченко едва держалась на ногах у гроба Ланового

На вдову больно смотреть
Шоу-бизнес

"Вахтанговский осиротел": Гришаева довело до слез сотни людей на похоронах Ланового

Актера похоронили на Новодевичьем кладбище
Шоу-бизнес

"Внутреннее кровотечение": Виторган отдал врачам огромные деньги

Жизнь актера оказалась под угрозой

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+