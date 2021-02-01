"Вахтанговский осиротел": Гришаева довело до слез сотни людей на похоронах Ланового

Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Он был госпитализирован с коронавирусом. Позже ему стало лучше, но несколько дней назад самочувствие резко ухудшилось и стало критическим.
Сегодня, 1 февраля, Москва простилась с Василием Лановым. Тысячи людей выстроились в очередь на Арбате, чтобы проводить в последний путь любимого артиста. Траурную церемонию транслировал телеканал "360". Видео опубликовала на своей странице в "Инстаграм" актриса Нонна Гришаева.
Актриса написала, что Лановой был романтиком и превращал фантазию Александра Грина в жизнь. Актер верил мысли о том, что чудеса делаются своими руками.
"Попутного ветра Вашим парусам, пламенеющим, словно Ваше горячее, честное, нежное, пылкое сердце, и уносящим Вас в вечное плавание... Вахтанговский осиротел", – написала Нонна Гришаева.
У гроба Василия Ланового во время прощальной церемонии выставили почетный караул. Венки принесли от президента России Владимира Путина и правительства России. На прощание приехали многие коллеги актера. Среди высокопоставленных лиц присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Василий Лановой сыграл более 70 ролей в таких легендарных картинах, как "Алые паруса", "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры".
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