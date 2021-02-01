Цискаридзе публично осадил языкастого Лазарева

Накануне в эфир вышел новый выпуск шоу "Танцы со звездами". Сергей Лазарев с Екатериной Осиповой выступили со знойным аргентинским танго, рассчитывая на похвалу жюри, однако Николай Цискаридзе остался недоволен.

Пара артиста является негласным лидером проекта. Вероятно, певец почувствовал себя настолько свободно, что даже позволил спорить с судьями. После выступления Егор Дружинин высказал свои замечания по танцу, но вместо того, чтобы принять сказанное к сведению, Сергей Лазарев начал оправдываться и разъяснять свою точку зрения.

По мнению члена жюри, в танце артиста не хватало страсти и куража. Певец тут же парировал, что они с партнершей намеренно не стали демонстрировать эмоции, чтобы изобразить их в рисунке самого танца.

Такая дерзость со стороны участника удивила Николая Цискаридзе. Он публично осадил Сергея Лазарева, посоветовав ему все же прислушиваться к мнению членов жюри. "Егора учить танцевать не надо", – констатировал ректор Вагановского училища. При этом он отметил, что для него пара Лазарев-Осипова в явных фаворитах.

Впрочем, это не помешало Николаю Цискаридзе поставить своему любимчику самый низкий балл из всех судей. Он отдал артисту и его партнерше всего шесть очков.

Напомним, в эфире шоу "Танцы со звездами" бывший парень Ольги Бузовой Давид Манукян выступил с поврежденным плечом. Из-за травмы артист не смог показать все, на что способен в индийском танце. Впрочем, члены жюри отнеслись к нему с пониманием и даже в шутку назвали "одноруким Шивой".