Что случилось с дорогим гробом Ланового сразу после прощания

Гражданская панихида была драматургически выстроена безупречна. Из динамиков звучали стихи в исполнении Василия Ланового, казалось, что его узнаваемый баритон проникал в каждого, кто был в зале. Последними к гробу подошли проститься сотрудники театра, в который актер был принят сразу после окончания Щукинского училища – в далеком 1957 году, он сыграл более чем в 60 спектаклях.
А потом прозвучали пушкинские строки, которые в этот скорбный день приобрели особое звучание: "Все, все вокруг тебя звучало обо мне, // Чтоб, гласу верному внимая в тишине, // Ты помнила мои последние моленья // В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья". И медленно закрылся занавес...
Люди не могли сдержать слез, все аплодировали и кричали "Браво" любимому артисту. Его потеря стала для многих личным горем.
А потом дорогой антиковидный гроб с телом Василия Семеновича пронесли через весь зал театра. Зал, в котором Ланового всегда ждали, обожали, ценили. Зал, который стал для него родным. Похоронят артиста рядом с Галиной Волчек и Михаилом Жванецким на самом престижном кладбище столице – Новодевичьем.
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