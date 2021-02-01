Что случилось с дорогим гробом Ланового сразу после прощания

В Москве сегодня хоронят Народного артиста СССР Василия Ланового. Простится с ним пришли сотни москвичей. Побывал на траурной церемонии и корреспондент "Дни.ру".

Гражданская панихида была драматургически выстроена безупречна. Из динамиков звучали стихи в исполнении Василия Ланового, казалось, что его узнаваемый баритон проникал в каждого, кто был в зале. Последними к гробу подошли проститься сотрудники театра, в который актер был принят сразу после окончания Щукинского училища – в далеком 1957 году, он сыграл более чем в 60 спектаклях.

А потом прозвучали пушкинские строки, которые в этот скорбный день приобрели особое звучание: "Все, все вокруг тебя звучало обо мне, // Чтоб, гласу верному внимая в тишине, // Ты помнила мои последние моленья // В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья". И медленно закрылся занавес...

Люди не могли сдержать слез, все аплодировали и кричали "Браво" любимому артисту. Его потеря стала для многих личным горем.

А потом дорогой антиковидный гроб с телом Василия Семеновича пронесли через весь зал театра. Зал, в котором Ланового всегда ждали, обожали, ценили. Зал, который стал для него родным. Похоронят артиста рядом с Галиной Волчек и Михаилом Жванецким на самом престижном кладбище столице – Новодевичьем.