Лановой перед последним вздохом успел сказать о своем завещании

Василий Лановой был госпитализирован в одну из столичных клиник еще 2 января – у него было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония". Вскоре его состояние ухудшилось – уровень сатурации (насыщения кислородом в крови) упал, после чего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Друг Ланового, композитор Вячеслав Моцардо пояснял, что за 20 дней под капельницей организм актера ослаб, поэтому и пришлось переводить его в реанимацию.
Рассказал Моцардо и о чем Лановой успел попросить его перед смертью – это стало своеобразным духовным завещанием. "Самое главное, чтобы открыли памятную доску Георгию Юматову, – вспоминает последние слова актера Моцардо. – Он с ним играл в фильме "Офицеры" и помогал до последнего дня жизни".
Напомним, Георгий Юматов умер 4 октября 1997 года от разрыва брюшной аорты. Он был на 8 лет старше Василия Ланового, но они почти всю жизнь дружили. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище столицы. Памятник на могиле был установлен усилиями драматурга и сценариста Виктора Мережко, который также занимался и организацией похорон. А установку мемориальной доски другу взял на себя Василий Лановой. Увы, он не дожил до ее открытия...
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