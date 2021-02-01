Немощного Киркорова держали под руки у гроба Ланового

Не мог не прийти на панихиду и Бедрос Киркоров. В последнее время он не пропускает траурных мероприятий – был на похоронах Армена Джигарханяна в ноябре 2020-го, Бориса Грачевского в январе 2021-го. Певцу 88-лет недавно он тяжело переболел коронавирусом. Поэтому передвигается сегодня с большим трудом – его держит за руку пародист Александр Матвеев, которого часто называют внебрачным сыном Бедроса.
Бедрос Киркоров признался, что давно был знаком с Василием Лановым, встречался с ним на кинофестивалях, бывал на спектаклях. Поэтому уход великого русского актера болгарский певец воспринял как личную драму и потерю.
Напомним, Василий Семенович Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни в Москве от осложнений, вызванных COVID-19. Он был подключен к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось. Была больна и его супруга Ирина Купченко, но она смогла оправиться и сегодня сидит у гроба на сцене театра. Похоронят любимого миллионами артиста на Новодевичьем кладбище столицы с воинскими почестями.
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