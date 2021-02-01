"Почему никто не говорит?": молчание на похоронах Ланового возмутило народ

На прощании возникают все новые и новые вопросы. Неизвестная женщина воскликнула: "Почему никто не говорит?". "Я удивлена", – добавила она.
Однако в этом нет ничего удивительного. По традиции, вахтанговцев всегда провожают в тишине.
В начале церемонии со сцены звучали стихи в исполнении артиста. Проститься с ним пришло огромное количество людей. Многие пожилые люди решились выйти из дома, чтобы почтить память кумира. Им помогают подниматься и спускаться по ступеням.
Ранее сообщалось, что одним из первых на церемонии появился Сергей Маковецкий. Он рассказал, что все дни думает о Лановом. Актер искренне восхищался Василием Семеновичем.
"Поражался его прямой спине, летящему голосу, горящему глазу. Рядом с ним молодые артисты скучные", – трогательно поделился он.
Напомним, у Василия Ланового был диагностирован коронавирус. Некоторые близкие считают, что здоровье актера было достаточно шатким уже больше года, а болезнь лишь усугубила состояние.
Ситуация стала критической 28 января, медики приняли решение сделать актеру операцию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К несчастью, состояние Ланового так и не стабилизировалось.
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