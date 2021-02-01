"Почему никто не говорит?": молчание на похоронах Ланового возмутило народ

Сегодня тяжелый день для всей страны. Близкие, коллеги и поклонники собрались в Вахтанговском театре, чтобы проводить в последний путь великого Василия Ланового. Гражданская панихида проходит с десяти часов утра. Позднее легенду советского кинематографа похоронят на Новодевичьем кладбище.



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