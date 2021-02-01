Главный офицер отечественного кино: Шойгу лично почтил память Ланового

Церемония прощания с Василием Лановым проходит в театре имени Вахтангова. Траурное мероприятие посетили не только знаменитые артисты, но и все руководство российского оборонного ведомства вместе с Сергеем Шойгу. Министр возложил к гробу актера красные розы, пишет "Царьград".
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