Скромница Погребняк заказала мужу-футболисту на Новый год безделушку за пять миллионов

Пятичасовой концерт "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!" собрал на одной сцене топовых российских звезд. Среди гостей дискотеки, которая в эфир выйдет в Новогоднюю ночь сразу после боя Курантов, была и Мария Погребняк. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с красавицей о предновогодних хлопотах.

Мария Погребяк довольно скромна и даже аскетична в своих потребностях. "Я спокойно могу прожить даже на миллион в месяц, – рассказывала она недавно корреспонденту "Дни.ру". – Но это с учетом, что на мне трое детей и родители, которых я содержу полностью. Миллион – это минимальная сумма, на которую можно не жить – просто существовать. Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов 5-7".

Но что же при таких доходах и расходах она будет дарить родственникам на Новый год? "Мужу (Павел Погребняк – один из самых известных в стране футболистов, – Прим. ред.) я подарю самый лучший подарок – себя, – улыбается Мария. – Детям – коньки и лыжи. Маме – парфюм. Свекрови – косметику".

А от мужа, по словам Марии, она хочет увидеть под елкой колечко с большим бриллиантом. "Обычно он в новогоднюю ночь дарит мне свою любовь, – кокетливо улыбается она. – Но надо что-то менять (смеется). Поэтому в этот раз в дополнение к ночи любви я заказала колечко с большим бриллиантом".

При этом скромная от природы Мария не хочет чего-то дорогого и нарочитого. "При покупке кольца, которое я выбрала, муж вполне может уложиться миллионов", – пояснила она.

Описала она и это украшение. "Мне нравятся украшения от Graff" – заверила Погребняк. Это британская ювелирная марка, заслужившая мировое признание благодаря драгоценным камням с исключительными природными характеристиками. Их гордость – сердцевидный бриллиант The Venus Graff весом в 118.8 карат, которому Американский геммологический институт присудил наивысшую градацию света и чистоты.