Ягудин убит горем после новости о страшном состоянии Тотьмяниной: Госпитализация и капельницы

Олимпийская чемпионка достаточно давно пытается поправить свое здоровье. Оказалось, что болезнь снова дала о себе знать.

Что именно произошло сейчас – пока не совсем понятно. Однако поклонников мучают мысли о давней истории, произошедшей с фигуристкой. Тогда ей пришлось удалить желчный пузырь, чтобы избежать новообразований. Все дело в том, что они впоследствии могли спровоцировать развитие онкологии. Знаменитость никогда не беспокоил орган, но во время осмотра врачи сообщили ей тревожную новость.

В тот момент Алексей Ягудин рассказывал, что рак может дать о себе знать, а может быть этого и не случится. Тогда медицинские работники оценивали шансы как "50 на 50", но Татьяна Тотьмянина решила перестраховаться. Орган пришлось удалить, чтобы иметь возможность анализировать состояние. Теперь публика обеспокоена, что недуг мог снова дать о себе знать.

Сама фигуристка опубликовала новое фото. По больничному халату и капельнице становится понятно, что ее госпитализировали. Татьяна указала, что дни бывают и не совсем удачными. Ее беспокоит тот факт, что она может пропустить съемки из-за плохого самочувствия.

В комментариях подписчики пожелали Татьяне Тотьмяниной скорейшего выздоровления. Они отметили, что готовы помочь всем, чем могут. Одна из подписчиц рассказала, что летела в самолете вместе с Алексеем Ягудиным, который выглядел крайне встревоженным. Судя по всему, спортсмен переживает за состояние супруги.

