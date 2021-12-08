СМИ: Тяжелобольную Елизавету II готовятся сменить несколько родственников

Состояние Елизаветы II сейчас пугает всех. Публику интересует вопрос, что будет дальше.

Несмотря на пожилой возраст, королева никогда не оставляла свой народ. Она всю жизнь посвятила людям и вере в то, что можно и нужно жить в мире и дружбе со своими подданными. Ни для кого не секрет, что для каждого гражданина страны именно она является неизменным символом, на который всегда хочется ориентироваться. К несчастью, здоровье пока слегка подводит Елизавету II.

Некоторые историки предполагают, что никакого кризиса не случится после ухода королевы. Они объясняют это тем, что она якобы уже начала постепенно передавать власть принцу Чарльзу. Однако вовсе не все согласны с этим тезисом. Некоторые убеждены, что ситуация намного сложнее.

Не секрет, что Елизавета II очень любит своих внуков. Многие полагают, что ее фаворитом всегда был принц Гарри, но ему королевский престол не был уготован с самого начала. Однако у принца Уильяма есть все шансы претендовать на него сразу после принца Чарльза. Тем более, что, по слухам, королева крайне тепло относится и к Кейт Миддлтон, которая уже сейчас нередко заменяет ее на различных мероприятиях.

Принц Чарльз является прямым наследником, но ему уже 73 года. Некоторые убеждены, что состояние его здоровья также оставляет желать лучшего, а потому он вполне может отречься от престола в пользу сына. Однако пока Чарльз ни о чем подобном не заикался. Известно, что даже последние скандалы не заставили его перестать думать о заветном троне.

