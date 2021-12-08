Диана Арбенина раскрыла неожиданный способ похудения малолетнего сына

Дети Дианы Арбениной всегда ждут прихода Нового года с волнением и верят в существование доброго Деда Мороза. "Они пишут ему записки – заворачивают их в специальные новогодние полотенца и кладут в морозилку", – улыбается певица.
Рассказала она и о пожеланиях наследников в этот раз. "Тема попросил лонгборд (разновидность роликовых досок, характеризующаяся большей скоростью – Прим. ред.), синее термобелье и что-то еще, сопроводив все примечанием "если можно", – сообщил лидер группы "Ночные снайперы". – Утром же меня спросил: "А Снегурочка придет?"
Недавно наследник ошарашил звезду неожиданным признанием: "Мама, я решил худеть!" Арбенина этому удивилась и спросила, как именно Тема собирается сгонять лишний, по его мнению, вес. "Буду жевать жвачку, и больше нечего", – гордо ответил он мне.
Напомним, певица родила двойняшек 4 февраля 2010 года в возрасте 35 лет родила в одной из специализированных клиник США двойняшек. Отцом детей, по словам Арбениной, стал некий американский бизнесмен с русскими корнями.