Награжденный на конкурсе Аверин утер нос проигравшему Домогарову: Не достоин

В минувший понедельник прошла церемония вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Путем голосования в конкурсе состязались талантливые артисты, не раз доказавшие публике свое мастерство. Победителем в номинации "Лучшая мужская роль" стал Максим Аверин, а актер Александр Домогаров с театральным амплуа Ричарда Третьего потерпел поражение.
Проигравший отказался давать журналистам интервью после мероприятия, о чем сообщил в своем "Инстаграм". Спустя время, вдали от любопытной публики Александр Домогаров решил выразить свое мнение об итогах церемонии.
Оказалось, мужчина был уверен в оглушительном провале. По словам актера, конкуренция была слишком мощной. Так что Максим Аверин явно утер нос своему сопернику, раз тот даже не верил в свои силы. "Зритель решает, кто из нас достоин или не достоин. Поздравляю!" — высказался Александр Домогаров.
Некоторые поклонники артиста были расстроены его поражением и подняли шумиху. Они решили, что выигрыш Максима Аверина подстроили нечестным образом. Александру Домогарову поступили пронзительные комментарии фанатов. "Уверена, была подтасовка голосования!", "Зритель голосовал за вас", "Вы — лучший! Вы — неповторимый! И это так!" — написали россияне.