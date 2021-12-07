Британские СМИ: началась передача власти от Елизаветы II к принцу Чарльзу

После ухода супруга королеве стало еще тяжелее. Потеря далась ей крайне нелегко, в скором времени и с ней самой начали происходить неприятности. Все чаще Елизавета II пропускает мероприятия, делегируя свои полномочия то сыну, то Кейт Миддлтон. Именно этот момент особенно пугает народ. Несмотря на преклонный возраст, она всегда выполняла все обязанности четко и своевременно.
Все дело в том, что королева даже в самые тяжелые моменты всегда готова была оставить все ради подданных. Однако теперь она все чаще изменяет своим принципам, что дает публике повод думать о том, что она "сдала". Многие историки и исследователи убеждены, что королева уже начала передавать власть принцу Чарльзу.
При этом, по мнению Эда Оуэнса, большой трагедии для страны и ее стабильности этот факт не представляет. Он отметил, что после ухода королевы в семье якобы не случится кризис, так как подготовка уже началась. Он подчеркнул, что принц уже начал выполнять некоторые функции.
Сейчас все обеспокоены состоянием Елизаветы II, которой в следующем году исполнится уже 96 лет. Многие верят в то, что королева поправится и снова окажется во главе стола. Что будет дальше – пока остается только гадать. Близкие поддерживают королеву.