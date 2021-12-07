83-летняя Ахеджакова возмутила выпадом против России: Как можно так жить?

Этим летом знаменитости исполнилось 83 года. Несмотря на почтенный возраст, она сохраняет бодрость духа и интересуется всем вокруг. Артистка все еще активно снимается в кино, играет в театре и периодически оказывается в центре самых разных скандалов. На этот раз она решила публично высказать о ситуации с иноагентами в нашей стране.
Лия Ахеджакова является известным борцом за справедливость. Накануне она вышла на сцену и рассказала о том, что ее беспокоит. Все случилось внезапно. Знаменитости вручили премию, но традиционных слов благодарности в адрес организаторов от нее не прозвучало.
Звезда отечественного кино поинтересовалась, что обозначает термин "иноагент", а также можно ли сказать, что так сегодня называют людей, которых якобы хотят выставить шпионами. "Как так можно жить?" – возмутилась Лия Меджидовна.
По мнению артистки, если сегодня всех людей, которые "говорят правду", будут называть иноагентами, ничего хорошего не будет. Многие поддержали слова Ахеджаковой. Другие же не совсем поняли, к чему был весь монолог. Напомним, своей позиции относительно современной политики артистка нисколько не скрывает. Ранее она угодила в скандал из-за спектакля "Первый хлеб", в котором некоторые увидели оскорбления в адрес участников войны.