"На старости лет это очень большое испытание!": как живет 71-летний Константин Райкин

Актер, режиссер, художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин стал обладателем престижной награды "Звезда театрала". А за кулисами театра имени Евг. Вахтангова рассказал о своей жизни сегодня.

"К этой награде нельзя серьезно относиться, тем более мне, актеру по образованию, тем более, что обошел Юру Бутусова, который был выдвинут в этой же номинации и в спектакле которого я сейчас репетирую, – улыбается Райкин. – Для меня это всего лишь приятные игры, где есть маленькие награды для мелкого самолюбия".

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По словам Константина Аркадьевича, он всегда работает без выходных. "Мой идеальный выходной – это играть на сцене, – уверяет он. – Я преподаю, занимаюсь художественным руководством, играю и ставлю. И эти четыре занятия занимают всю мою жизнь".т

Правда, пандемия нарушила многие планы возглавляемого Райкиным театра. "Слава богу, как-то пережили это, – вздыхает он. – С большим трудом, сжав зубы. Первый раз в моей жизни был такой длинный антракт, такой перерыв между спектаклями, чтобы взять и не играть. На старости лет это очень большое испытание!"

При этом во время этой вынужденной паузы Райкин времени даром все равно не терял. "Я записал в студии большую пушкинскую "Сказку о царе Салтане", занимался репетициями и преподавательской деятельностью, – рассказал он. – А в новый год соберемся за одним столом с моей женой (Еленой Бутенко – Прим. ред.), дочкой (Полиной Райкиной – Прим. ред.), ее мужем – такой небольшой компанией. Потом позволю себе несколько дней выходных".