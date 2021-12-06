"Любовь надо беречь!": Сбросивший трусы Нагиев стал свингером

Знаменитый артист Дмитрий Нагиев попал в эротический проект. Он попробовал себя в новом амплуа.

Дмитрий Нагиев — завидный холостяк, который после развода с Алисой Шер так ни разу и не женился. 54-летний мужчина славится грубоватым юмором и странными провокациями в инстаграм-аккаунте. Не так давно он разместил в блоге свое фото, на котором предстал полностью голым. Дмитрий Нагиев сбросил трусы, а потом нарисовал их в фоторедакторе.

Наконец, ведущий подготовил для поклонников новый проект с сексуальной подоплекой. Он стал свингером в рамках роли, снявшись в российской комедии. Сюжет фильма закручивается вокруг того, как в новогоднюю ночь две любовные пары меняются интимными партнерами.

Избранницу Дмитрия Нагиева в картине "Свингеры" сыграла Наталья Рудова. На съемочной площадке также появились Ирина Пегова, Илья Носков, Олеся Судзиловская и другие талантливые личности.

Шоумен сообщил, как нужно поступать, если из отношений пропадает страсть, а вторая половинка уже не вызывает экстаза. Дмитрий Нагиев уверен, что нужно вовремя спасать роман, а не пытаться воссоздать счастливую картинку, когда любовь окончательно разрушилась. Он призвал народ работать над чувствами, чтобы сохранить близость.

"Твой партнер — отдельный человек, который тебя любит, и которого любишь ты. И вот эту любовь надо беречь!" — выразился Дмитрий Нагиев.