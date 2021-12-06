"Куда мир катится?": Показавшего педикюр Галкина закидали камнями

Максим Галкин придумал оригинальное поздравление для Уолта Диснея.

Юморист решил поздравить классика мультипликации, со дня рождения которого прошло 120 лет. День еще совпал с именинами Максима. Галкин придумал необычное поздравление – он сделал педикюр с изображением легендарных Гуффи и Микки Мауса на больших пальцах ног. Креативность идеи вызвала серьезный резонанс.

Подписчики были шокированы таким странным поступком артиста. Его буквально закидали камнями в комментариях, написав, что это неприлично и не подобает настоящему мужчине. Хотя нашлись и те, кто оценил юмор Галкина.

"Куда мир катится (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это то зачем показывать.... как то даже неприлично!", "Интересна реакция Аллы Борисовны", "Даже интересно, какие ещё части своего тела покажет подписчикам Максим?", "Люблю Микки Маусов и люблю Галкина, но это перебор", "А по другому нельзя было поздравить?", "Алла Борисовна не любит такие вещи", "Вот это ужас, почему меня затошнило", "Если каждый будет свои лапы выкладывать, во что превратится Инстаграм, уважаемый? ", – возмутились комментаторы.

Ранее Максим Галкин попал в скандал, связанный с его ежегодным концертом в Кремлевском дворце. Людям пришлось долго простоять на улице, так как процедура проверки билетов и QR-кодов заняла намного больше времени, чем обычно. Зрители пришли в возмущение.