Строптивый Домогаров назвал виновного в своем уходе

Александр Домогаров принял важное решение.



Актер Александр Домогаров окончательно покинул театр имени Моссовета. Об этом знаменитость сообщила сама, общаясь в соцсети "ВКонтакте" с поклонниками. Высказался Домогаров и о причинах своего ухода.

"Кумир Домогаров покинул театр из-за Марчелли", - сказал как отрезал артист.

Напомним, Евгений Марчелли занял пост худрука в театре имени Моссовета в сентябре 2020 года. Новый арт-директор, по слухам, не смог поладить с актером Александром Домогаровым. Из-за конфликта, как говорят, артист даже взял отпуск на целых четыре месяца. Поговаривают, что Домогаров не уважает нового художественного руководителя. Дескать, Александр называет Евгения продажным и бесталанным.

Отметим, Александр Домогаров известен своим строптивым нравом. При бывшем худруке, Павле Осиповиче Хомском, актер тоже частенько показывал характер, угрожая уволиться. Хомский снисходительно относился к эмоциональным взрывам Домогарова и все ему прощал. Павел Осипович сравнивал талантливых актеров с детьми.

"Чем лучше артист, тем в нем больше детского", - рассуждал Хомский в одном из интервью.

Ранее актриса Валентина Талызина прокомментировала происходящее в театре имени Моссовета. Из-за ухода Домогарова артистка очень расстроена. Для театра увольнение Александра – большая потеря, говорит Валентина Илларионовна, ведь постановки с участием артиста пользовались огромной популярностью у зрителя.