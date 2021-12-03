"А если я трус?": Ягудин публично признался в своих слабостях

Скоропалительный уход из шоу больно ударил по репутации спортсмена. Зрители сочли его трусом, однако даже спустя время Алексей Ягудин не жалеет о своем решении. Фигурист уверен, что он ушел очень вовремя, так как дальше было бы еще сложнее.
В ютуб-шоу "Алена, блин!" Ягудин признался, что у него есть определенные слабости, из-за которых он не хотел терпеть происходящее. Проще говоря, ему просто было страшно.
"А если я трус?" – без стеснения заявил фигурист.
Ягудин подчеркнул, что изначально ему рекомендовали шоу как некий юмористический проект, ведь ТНТ – развлекательный канал и там не должно было быть ничего опасного. Однако на деле все оказалось по-другому.
В Африке Алексей Ягудин натерпелся настоящих ужасов: ему пришлось стоять в воде, кишащей змеями и крокодилами, а затем его и вовсе заставили есть язык крокодила и прочие сомнительные деликатесы. Впрочем, гораздо тяжелее мужчине было бы прыгать с тарзанки – это задание ждало участников на следующий день. Алексей Ягудин не скрывает, что он боится высоты. Мужчина не стал дожидаться еще одного страшного испытания и после всего пережитого решил уехать с шоу, не найдя там обещанного юмора.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Алексей Ягудин сжалился над косноязычной Алиной Загитовой.