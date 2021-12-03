"Девочка моя": убитый горем Краско вспомнил о последнем разговоре с Ниной Ургант

Кончина Нины Ургант стала огромным горем для ее друга и коллеги Ивана Краско. Артисты знали друг друга в течение многих лет и даже были соседями по даче. В последние годы старые друзья уже почти не виделись, так как Нина Николаевна из-за проблем со здоровьем уже не выходила из дома да и не принимала гостей. По телефону артисты в последний раз разговаривали этим летом.
В беседе с "КП-Петербург" Иван Краско вспомнил о том разговоре. Старая подруга тогда призывала актера держаться изо всех сил.
"И ты держись, девочка моя," – говорил ей Краско ласково.
Нина Николаевна никогда не жаловалась на здоровье – она вообще не любила жаловаться. Но в последней беседе с Краско актриса призналась, что уже не рискует выходить из дома и всех "отшивает".
Когда здоровье еще не подводило актрису, она приезжала на дачу. Краско и Ургант часто ходили друг к другу в гости, много смеялись, могли даже "выпить рюмочку". Нина Николаевна рассказывала другу о сыне и внуке, которыми очень гордилась, а также делилась страхами. Почему-то актриса боялась за Ивана Урганта – уж слишком он смелый. Краско же в ответ говорил, что ее внуку везет, и бояться нечего.
По словам убитого горем Ивана Краско, уход Нины Ургант стал огромной потерей не только для родных и друзей, но для всего российского театра и кинематографа.
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