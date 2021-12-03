"Полнота и отеки": Рыжий из "Иванушек" жутко состарился

Недавно Лера Кудрявцева пригласила на шоу "Секрет на миллион" звезду 90-х, которая прославилась на всю страну рыжей шевелюрой и потрясающей харизмой. Андрей Григорьев-Аполлонов был изюминкой группы Иванушки International, пользуясь популярностью на музыкальной арене.
Время не пощадило мужчину — ему уже 51 год, и молодым красавцем его можно назвать лишь с большой поблажкой на прожитые годы. Появление артиста в студии НТВ вызвало в Сети ажиотаж. Народ с грустью осознал, что заводной и яркий парень превратился во взрослого мужчину с очевидными изъянами.
Раскритиковали певца не только за бурную личную жизнь и постоянную смену женщин, отдельное внимание россияне уделили его внешностью. Значительное количество людей отметили, что солист группы Иванушки International жутко состарился. Некоторым Андрей Григорьев-Аполлонов напомнил известных артистов в преклонном возрасте.
"Теперь он похож на бабушку", "Вылитый Укупник! ", "Лицо спитое конкретно", "Расстроил своим внешним видом", "Иванушка — второй Юрий Антонов", "Полнота и отеки", "А на голове парик?", "Старый пердун", "Ну и рожа у Андрея", — выразились пользователи Сети.
В студии шоу "Секрет на миллион" Андрей Григорьев-Аполлонов совершил эпатажный поступок. Участник группы Иванушки International сжег конверт, в котором содержался слишком личный вопрос.