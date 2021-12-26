"Реальная жесть!": Полиция обломала кайф Ромы Желудя на подпольной гей-вечеринке

Рома Желудь возмутился действиям правоохранителей.

Блогер отправился в Ростов-на-Дону, чтобы посетить тематическую вечеринку в гей-клубе. Оказалось, что мероприятие было нелегальным, еще на нем нарушались антиковидные меры. В итоге вечеринку накрыл ОМОН.

О случившемся Рома высказался на своем YouTube-канале. Блогер присутствовал в качестве диджея за оплату в 100 тысяч рублей. В итоге полиция обломала кайф Желудя и других участников гей-вечеринки. Рома был шокирован произошедшим и тем, что правоохранители держали участников 4 часа. "Ребят, у меня просто вообще шок. Потому что произошла реальная жесть!", – высказался блогер.

Желудь пожаловался, что участников обыскивали с собаками, били и производили другие противоправные действия. Он даже заявил, что получил удар в живот. Некоторых организаторов забрали якобы за хранение наркотиков, рассказал Рома. Далее он призвал зрителей своего канала никогда не употреблять запрещенные вещества.

Ранее Рома Желудь признался в своей бисексуальной ориентации и уехал в США. Бизнесвумен Елена Толкачева резко высказалась о пристрастиях молодого человека и сказала, что переживает за молодое поколение. Она добавила, что некогда популярный блогер мог пагубно влиять на свою аудиторию.