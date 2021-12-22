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Шоу-бизнес
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко

Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко

После развода с исполнителем Алла Абдалова так и не смогла наладить свою личную жизнь и отпустить обиды на бывшего супруга
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Сейчас брак Льва и Ирины Лещенко считается одним из самых крепких в мире шоу-бизнеса. Больше чем за 40 лет их супружеской жизни многие успели подзабыть, что до встречи с избранницей певец не только был в браке с другой женщиной, но и жил едва ли не в тени ее славы. До развода с Лещенко у его первой жены, певицы Аллы Абдаловой, были и известность, и перспективы. А после осталось только забвение.

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Лев Лещенко и Алла Абдалова встретились во время учебы в ГИТИСе. К моменту знакомства с будущим мужем, Абдалова успела состояться как певица, обзавестись толпами поклонников и внушительным списком воздыхателей. До поры до времени в их числе находился и сам Лещенко. Едва ли не чудом Льву Валерьяновичу удалось подобраться к первой красавице. Вскоре певец свел избранницу с ума – девушка потеряла голову от любви.

Артисты поженились в 1966 году и стали отличной командой в творчестве. Лещенко и Абдалова вместе приходили на телевидение, пели дуэтом и даже помогали друг другу в карьере. К слову, по словам Аллы Александровны, именно благодаря ее уговорам супруг исполнил легендарную песню "День Победы" и проснулся знаменитым. Однако семейная жизнь артистов складывалась нелегко.

Оба супруга постоянно были в работе и разъездах. К тому же, им так и не удалось завести детей. Судя по всему, из-за бурно развивающейся карьеры артисты не были готовы стать родителями. По словам Абдаловой, она делала аборт четыре раза. Со временем брак знаменитых супругов начал разваливаться. А в 1976, спустя 10 лет совместной жизни, Лещенко ушел от жены к Ирине Багудиной.

С новой возлюбленной артист познакомился во время гастролей. Вскоре певец рассказал обо всем супруге, развелся и через два года женился на Ирине, с которой счастлив в браке уже больше 40 лет. Если Лещенко обрел и крепкую любовь, и славу, то жизнь его бывшей жены сложилась куда более печально.

Расставание с любимым стало для Абдаловой настоящим ударом. После развода женщина купила три пол-литровые бутылки водки, которые осушила одну за одной. Тяжелый разрыв полностью изменил жить Аллы Александровны и даже довел ее до мыслей о суициде. Некогда известная артистка покинула сцену, открестилась от многочисленных ухаживаний других мужчин и стала затворницей.

Долгое время о судьбе экс-супруги Лещенко было ничего не известно. Однако несколько лет назад Абдалова предстала перед общественностью не в лучшем виде. Согласно сюжетам телепередач, которые показали жизнь бывшей жены певца спустя годы, она пристрастилась к алкоголю. Однако артист опровергал слухи о зависимости бывшей супруги.

Сейчас Алле Александровне 80 лет. Посла развода с известным исполнителем женщина больше не вышла замуж, не завела детей и не смогла отпустить обиды на бывшего. Кроме того, в прошлом году Абдалова открыто призналась в том, что до по-прежнему любит экс-супруга и следит за его успехами.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 10:54 Источник: Anews.com ✓ Надежный источник
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