Раньше было лучше: изменившаяся до неузнаваемости Савичева рассказала о пластике

Певица Юлия Савичева рассказала об изменениях во внешности.

34-летняя российская певица Юлия Савичева заметно изменилась в последнее время. Некоторые поклонники начали подозревать, что артистка сделала пластическую операцию.

Юлия Савичева не стала секретничать и ответила все как есть. Артистка призналась, что у нее действительно изменилось лицо – вытянулась челюсть например. По словам артистки, она поработала над исправлением прикуса.

Савичева привела в качестве примера коллаж из двух фотографий, на которых она до и после исправления прикуса. Слева она представила актуальное фото, а справа фото пятилетней давности.

"Я уже практически год ношу лайнеры для выправления прикуса. Результат я увидела уже через полгода. Лицо начало меняться, нижняя часть вытягиваться", – рассказала Савичева.

Впрочем, не всем понравились такие изменения лица у Юлии Савичевой. Некоторые предположили, что раньше она выглядела более естественно.

"Справа намного красивее улыбка"; "Насчет улыбки, если бы не сказали, не придал бы значения. А вот глаза сейчас более ясные. Возможно, на фото пятилетней давности свет слишком яркий"; "У вас была лучшая улыбка"; "Мне улыбка справа больше понравилась", – написали фанаты.