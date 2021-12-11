"Никто не верит, что это я": Басков рассказал о поиске партнеров на сайтах знакомств

Николай Басков был женат с января 2001-го по май 2008 года. Но вот уже 13 лет как он холостяк. Периодически ему приписывают романы с разными знаменитыми красавицами, но он все равно по сей день никого больше не окольцевал. Хотя знаменитому человек не так просто найти свое счастье. Об этом он сообщил за кулисами премии "Золотой граммофон" в Кремле.



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