"Никто не верит, что это я": Басков рассказал о поиске партнеров на сайтах знакомств

Певец признался, что недавно вед свадьбу молодых людей, где парень и девушка познакомились на сайте в Интернете. "Они оба из хороших, культурных семей, но нашли там свое счастье", – радуется Николай. И призывает не стесняться любых способов по устройству личной жизни. "Надо просто уверенно двигаться навстречу своей судьбе!" – учит опытный артист.
Удивительное дело, но он и сам как-то регистрировался на сайтах знакомств. Правда, опыт тот оказался коротким и неудачным. "Мне нет смысла знакомиться в Интернете, поскольку все равно мне там никто не верит, что это я", – смеется певец. Разумеется, люди не верят, что звезды тоже могут быть одиноки и хоть иметь близкого человека рядом.
Признался он в том, что многочисленные виртуальные обожатели атакуют его порой с самыми непристойными предложениями. "Мне такое пишу в директ (личные сообщения – Прим. ред.) в "Инстаграме"!" – смеется он.
Судя по всему, статус холостяка "золотому голосу страны" порядком надоел. "В этот Новый год решил загадать женится, наконец", – признался он "Дни.ру".